تفاصيل قرار مجلس الوزراء بشأن برنامج دعم الإيجار للمتعثرين

نايف السالم(صدى):

أفصحت مصادر، عن بعض الأمور بشأن قرار مجلس الوزراء الخاص ببرنامج دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن المنفَّذ ضدهم «دعم الإيجار».

وأوضحت أن قرار المجلس اشتمل على توجيه وزارتي العدل والإسكان بالتنسيق فيما بينهما والاتفاق على صيغة الإشعار عن المستأجر السعودي المنفَّذ ضده المستحق للدعم.

يأتي ذلك فيما يتعلق بالعقود الإلكترونية الموثقة في شبكة إيجار، والعقود الورقية السابقة لإطلاق شبكة إيجار، في حالتَيْ سداد الأجرة وإخلاء العين المؤجرة.

كما تضمن القرار، إحلال لجنة مركزية، تضم جميع ممثلي الجهات المعنية، تكون من مهامها برنامج دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن، واقتراح أنواع الدعم المناسبة للمستأجر السعودي المنفذ ضده، وللبرنامج على سبيل ذلك الاستعانة بالوسطاء العقاريين المسجلين في شبكة إيجار.

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