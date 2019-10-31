شروط برنامج دعم الإيجار للمتعثرين

عادل الحربي(صدى):

يُعد برنامج «إيجار» هو برنامج صادر بقرار مجلس الوزراء رقم 405 لدعم المواطنين غير القادرين على سداد مستحقات السكن لظروف خارجة عن إرادتهم.

وأشار البرنامج، إلى أن شروط دعم الإيجار للمتعثرين، تتضمن: أن تكون الحالة ضمن الفئات المشمولة بالدعم (أسرة المتوفى أو السجين، المريض، ضعيف القدرة المادية).

كما تتضمن: أن يكون عقد الإيجار السكني موثقًا داخل شبكة إيجار (عقد إيجار الموحد بصفته سندًا تنفيذيًّا)، أن يَصدر قرار تنفيذ بحق المستفيد من قبل القاضي، قرار يصدر من اللجنة في نوع الدعم.