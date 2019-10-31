الحكم بالمؤبد على امرأة قتلت رجلًا دفاعًا عن شرفها

القاهرة(صدى):

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمصر، حكمًا بالسجن المؤبد على متهمة قتلت رجلًا بـ 3 طعنات بعدما حاول اغتصابها ومعاشرتها بالقوة.

وأدانت المحكمة، المرأة بتهمة القتل العمد دون سبق الإصرار، وكذلك قضت بمعاقبة زوجها وخالها بالسجن سنة لكل منهما، عن جريمة إخفاء جثة المجنى عليه.

وكانت المرأة قد اعترفت بطعن رجلًا حاول اغتصابها تحت تهديد السلاح، وأمسك بها وحاول معاشرتها بالقوة فدفعته وأسرعت إلى مطبخ شقتها وأمسكت سكينا وسددت له 3 طعنات أودت بحياته في الحال.

كما أشار إلى أنها استعانت بزوجها وخالها وتخلصوا من الجثة والسلاح، وألقوا بالجثة بجوار ترعة في المنطقة.