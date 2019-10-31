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في أول ظهور لها.. ابنة أحمد حلمي ومنى زكي تكشف موهبتها

في أول ظهور لها.. ابنة أحمد حلمي ومنى زكي تكشف موهبتها
القاهرة(صدى):

كشفت لي لي أحمد حلمي، نجلة الفنان أحمد حلمي ومنى زكي، أنها تحب الرسم منذ صغرها ، مضيفة: ” والدي ساعدني وشجعني على الرسم والتطوير من الموهبة “.

وقالت لي لي أحمد حلمي في حوارها في برنامج ” إم بي سي تريدينج” المذاع على قناة ” إم بي سي 4 “، : ” والدي ووالدتي مبسوطين بأعمالي الفنية، وأمارس هواية الرسم في وقت الفراغ فقط “.

وأضافت:” والدي احمد حلمي كان يطلب مني بيع اللوحات التي اقوم برسمها وبدأت أقتنع ببيع اللوحات التي أقوم برسمها، كما بدأت في الرسم على الشنط والأحذية ” .


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