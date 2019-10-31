شاهد لحظة انقاذ عامل أصيب بوعكة أعلى برج اتصالات بجازان

تركي السالم(صدى):

نجحت الفِرق المختصة بجازان في انقاذ عامل ثلاثيني آسيوي الجنسية علق أعلى برج اتصالات وأصيب بوعكة صحية خلال ذلك.

وكانت تلقت غرفة العمليات بلاغًا ، الأربعاء، عن وجود شخص محتجز على أحد الأبراج الواقع على طريق المضايا – الصوارمة.

وعلى الفور تم توجيه مركز إسعاف المضايا إلى الموقع، وتم إنزال الشخص المحتجز عن طريق الدفاع المدني، وأجلري له فحوصات وتبين أنه يعاني انخفاضًا في الضغط، إضافة إلى تدنٍّ في مستوى الوعي، وتم تقديم الخدمة الإسعافية له، ونقله إلى مستشفى أحد المسارحة لتلقي العلاج.