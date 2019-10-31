أمريكية تطالب ترامب بالعفو عن قاتل ابنتها وحفيدتها: «الإعدام لن يفيد»

واشنطن(صدى):

وجهت سيدة أميركية رسالة إلى الرئيس دونالد ترامب، تطالبه من خلالها بالعفو عن رجل قتل ابنتها وحفيدتها، حيث سيصبح أول شخص تُنفذ في حقه عقوبة الإعدام على المستوى الفدرالي منذ 16 عاما.

وكانت الإعدامات على المستوى الفدرالي ب منذ عام 2003، إلا أنها عادت من خلال إعدام دانيال لي بالجرعة القاتلة في التاسع من ديسمبر المقبل، في سجن فدرالي بولاية إنديانا، والذي حكم عليه بالإعدام على خلفية قتل زوجين وطفلة في الثامنة من العمر.

ودعت إيرلين بيترسون، التي فقدت ابنتها وحفيدتها في هذه الجريمة، الرئيس ترامب في تسجيل مصور نشر عبر الإنترنت إلى “الرأفة” بدانيال لي.

وقالت في مقطع الفيديو: لا أرى بأية طريقة أن إعدام دانيال لي سيكون تكريما لابنتي، على العكس، أظن أن هذا الأمر سيلطخ اسمها لأنها ما كانت لتقبل بذلك.

وأضافت: لقد دمر حياتي، لكني لا أرى ما الذي سيغيره انتزاع حياته.

وأوضحت بيترسون أنها من ناخبي ترامب، ومن معارضي عقوبة الإعدام لأسباب دينية، قائلة: “أرجو وآمل أن يظهر الرئيس ترامب رأفة، هذا الأمر سيقدم مساعدة لي ولعائلتي أكثر من أي شيء آخر “.