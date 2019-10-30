الإشراف التربوي يستهدف قادة المدراس والمشرفين لبوابة المستقبل

فاطمه الرويلي(صدى):

أقامت إدارة الإشراف التربوي برنامجاً تدريبياً لقادة المدارس المستهدفة في بوابة المستقبل و عدد من المشرفين التربويين .

وتمحورت الورشة عن دور قائد المدرسة في تفعيل ومتابعة بوابة المستقبل والسعي إلى تحويل العمليات داخل المدرسة إلى التعاملات الرقمية ودمج التقنية في التعليم .

وأفاد مدير إدارة الإشراف التربوي الأستاذ / محمد داود العطيوي بأن تفعيل بوابة المستقبل و يشمل الأساليب الإشرافية التي يقوم بها المشرف التربوي الزائر للمدارس المستهدفة واستخدم التقنيات الحديثة في جميع التعاملات والعمليات للوصول إلى نسب إنجاز عالية تساهم في جاذبية المدارس . وأكد العطيوي أنه لأهمية التحول الرقمي في التعليم لبناء منظومة تعليمية نسعى من خلالها لتحقيق رؤية وطننا 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 .