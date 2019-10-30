بالصور.. جراحة غريبة لزراعة ناب ذهبي لنمر مفترس

لندن(صدى):

قرر أطباء بريطانيون، زراعة ناب ذهبي لنمر مفترس، وربما هذا التدخل الطبي لإنقاذ النمر يبدو غريبًا، لكن لا غرابة مع النبل الإنساني.

وكان النمر، يعاني من تشقق في أحد أنيابه وقد ينكسر في أي وقت، ما سيجعله يعاني خلال تناول الطعام، حيث دفع الخطر الأطباء لإجراء جراحة عاجلة لزراعة ناب من الذهب داخل فم الحيوان المفترس.

ويذكر أن مركزًا طبيًّا متخصصًا لعلاج النمور، هو من أجرى الجراحة بـ ناب ذهبي على مرحلتين، للنمر البالغ من العمر 6 سنوات، ويزن 60 كيلو جرامًا.