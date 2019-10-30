بالفيديو.. فنان كوري يعلن اعتناقه الإسلام

أميرة خالد(صدى):

اعتنق كيم جاي المعروف باسم Jay أحد أشهر نجوم الكيبوب K-Pop الكوريين، الإسلام حيث ظهر في مقطع فيديو وهو ينطق الشهادتين.

ونشر كيم جاي، مقطع فيديو وهو ينطق الشهادتين ويعلن عن اسمه الجديد الذي اختاره، إذ قال: « وأخيراً أصبحت مسلماً.. داوود كيم »، مشيرًا إلى أنه اختار لنفسه اسم داوود.

يشار إلى أن الفنان الكوري، كان قد أعلن منذ بضعة أسابيع أنه بدأ في دراسة الإسلام، وتسائل عما سيحدث إذا اعتنق الإسلام، ثم فاجأ جمهوره بالفعل بعدها بفترة قصيرة بإعلانه إسلامه أوائل شهر أكتوبر الجاري.