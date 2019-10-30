جمعية الثقافة والفنون بمنطقة الحدودالشماليه تقيم ندوة ثقافية

فاطمه الرويلي(صدى):

اقامت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة الحدود الشمالية ندوة ثقافية للأستاذة وضحى العنزي من منسوبات جامعة الحدود

الشمالية وأدارت الندوه الأستاذة سلطانه العنزي من القسم الثقافي بالجمعية وبحضور عدد من المثقفاتوالمهتمات بالشأن الثقافي والأدبي.

حيث قدمت فارسة الندوه وضحى العنزي عدد من الأطروحات والقصائد الأدبية بالإضافة إلى مناقشة عدد من المحاور الثقافية المعنية بالحراك الثقافي والأدبي للمرأة في منطقة الحدود الشمالية.

وفي ختام الندوه قامت الأستاذه تهاني عبدالله العنزي من القسم النسائي بالجمعيه بتقديم درعين تذكاريين من الجمعيه لضيفة وفارسة الندوة ولمديرة الندوة وقد اقيمت الندوه في مسرح الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة الحدود الشمالية.