مسؤول إيراني يعترف: صعب خروج إيران من قائمة الدول الراعية للإرهاب

نايف السالم(صدى):

في تصريح مثير للجدل اعترف وزير الاقتصاد في إيران، فرهاد دزبسند، اليوم الأربعاء، بأنه من الصعب خروج بلاده من قاءمة الدول الداعمة للإرهاب.

كما حذر من استمرار إدراج بلاده على القائمة السوداء للدول الممولة للإرهاب نظرًا لعدم تصديق طهران على معاهدات دولية لمكافحة تمويل الإرهاب، معتبرًا أن الخروج من القائمة السوداء سيكون صعبًا للغاية.

وقال وفقُا لوكالة الأنباء الإيرانية: في حال انتهت المهلة المحددة للمجموعة الدولية للمراقبة المالية (FATF)، سندخل تلقائيًا في القائمة السوداء، وحينها يجب أن ندون برنامج أعمال للخروج من هذه القائمة، فيما ستكون ظروف وإمكانية الخروج صعبة للغاية.

وأضاف:طلبنا من اللجنة الدولية التمديد أكثر من مرة حتى وافقوا، فيما حذرونا من أن هذه المهلة هي الأخيرة ولن يكون هناك تمديد آخر للتصديق على لوائح مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، لافتًا إلى أن المهلة الأخيرة المحددة تبقى عليها 4 أشهر فقط.