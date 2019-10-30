الطيران المدني: يتم تغريم الناقل الجوي 50 ألف ريال في هذه الحالة

علي القحطاني(صدى):

أوضح إبراهيم الرؤساء، المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني، أن لائحة حقوق العملاء تفرض غرامة مالية تصل لـ”مبلغ 50 ألف ريال” على الناقل الجوي حين مخالفته اللائحة أو التعليمات الصادرة بموجبها.

وقال الرؤساء: إن الحديث كثر عن مدى التزام شركات النقل الجوّي تجاه العملاء في منحهم حقوقهم.. لذا أنبه السادة المسافرين بأن لائحة حقوق العملاء تفرض غرامة مالية تصل لـ”مبلغ ٥٠ ألف ريال” على الناقل الجوي حين مخالفته اللائحة أو التعليمات الصادرة بموجبها.

ونشر الرؤساء أحكام اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء والتي جاء فيها أن المادة الـ19 من أحكام اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء تنص أنه في حال الإخلال بالتعويضات المستحقة للعملاء يعاقب الناقل الجوي بغرامة مالية لا تزيد عن 50 ألف ريال لمخالفة أحكام هذه اللائحة أو التعليمات الصادرة بموجبها.