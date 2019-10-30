متورط في اغتصاب أطفال.. قس أمريكي يٌنهي حياته بشكل مآساوي

واشنطن(صدى):

أنهى القس المشهور برايان فولويدر وأحد مقدمي البرنامج الإذاعي “ Friends Talking Faith ” حياته دخل منزله بعد تورطه باغتصابه الأطفال.

وأعلنت الشرطة في ولاية فلوريدا الأمريكية وفاة القس منتحرا بعد أن تم استدعاؤهم لمنزله.

وقد تم إطلاق سراح القس برايان فولويدر في الـ 17 من شهر أكتوبر الجاري بكفالة مالية قدرها 700.000 دولار بعد تورطه باغتصاب طفلة أقل من 18 عامًا على مدار سنوات طويلة ووجهت له أكثر من 30 تهمة حوال جرائم جنسية بحق الفتاة.

وعلى الرغم من إنكاره لجميع التهم الموجهة إليه إلا أن هناك عدة أدلة تثبت تورط القس المنتحر، منها مكالمة هاتفية طويلة مع الضحية التي كان يرعاها منذ أن كان عمرها 13 عامًا.

وكشفت الضحية أنها تعرضت للإساءة ابتداءً من عام 2014 عندما كانت في الرابعة عشرة من عمرها، بينما كان فولويدر يعمل في منصب راقِ في الكنيسة الأولى في وينتر بارك، وقد اعتدى عليها أكثر من 100 مرة.