بالصور.. الكشف عن تصميم مطار «مشروع البحر الأحمر»

عادل الحربي(صدى):

عقدت شركة البحر الأحمر للتطوير تصميم المطار الخاص بالمشروع، حيث ستقوم شركة التصميم البريطانية العالمية ” فوستر وشركاه ” بعمل تصميم المطار، الذي سيتسع لنحو مليون مسافر.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر، جون باغانو، أن منح عقد تصميم المطار خطوة بالغة الأهمية، كأول مشاريع البنية التحتية، متطلعا للتعاون مع ” فوستر ” لوضع تصميم مبتكر يعزز تجربة زوار الموقع، ويحقق أهدافنا بمجال الاستدامة، ويمكّننا من تطوير مطار عصري يجسد روح المستقبل.

ومن المقرر اكتماله في عام 2022، على جدول حافل من الرحلات الداخلية والدولية، بطاقة استيعابية إجمالية تصل في ذروتها إلى ” 900 ” راكب في الساعة، بتصميم مستدام صديق للبيئة يحاكي جمال المناظر الطبيعية المحيطة بموقعه.