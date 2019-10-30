بالفيديو.. فنانة لبنانية تنهار على الهواء: الشعب عم يحترق

بيروت(صدى):

انهارت الممثلة اللبنانية ندى بو فرحات، باكية على الهواء مباشرة، من حزنها على الوضع القائم في لبنان.

وانفعلت بو فرحات، قائلة: « أنا ما بدي سافر ولا بدي إبني يسافر ما بدنا ولا حزب بالسلطة».

وأضافت: « كل الشعب اللبناني عم يحترق هلكتونا، حلن يحسوا على دمن » .

وتستمر المظاهرات في لبنان لقرابة الأسبوعين، فيما أعلن سعد الحريري استقالته من الرئاسة الحكومة.

واحتفل بعض المتظاهرين باستقالة الحريري، وكذلك رحّب بها عدد من السياسيين، إلا أن هناك آخرين يرفضون الاستقالة ويدعون الحريري إلى العودة.

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