حساب المواطن :لايحق للبنك سحب المبالغ المستحقة من البرنامج
قدم مواطن، اليوم الأربعاء، شكوى من قيام البنك بحسم المبالغ المودعة من قبل برنامج حساب المواطن.
وقال المواطن: “ ما هي الإجراءات في حالة حسم البنك المبلغ المودع؟ وهل يحق له حسم المبلغ إذا كان حسابي بالسالب؟
ورد برنامج حساب المواطن قائلًا: “ أهلًا بك، لا يحق للبنك سحب المبالغ المستحقة من حساب المواطن، ويمكنك التوجه إلى البنك لتقديم الشكوى ”.
وأضاف : “ في حال عدم حل المشكلة خلال 72 ساعة بإمكانك تصعيد الشكوى لمؤسسة النقد من خلال الرقم 8001256666 .
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