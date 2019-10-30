حساب المواطن :لايحق للبنك سحب المبالغ المستحقة من البرنامج

نايف السالم(صدى):

قدم مواطن، اليوم الأربعاء، شكوى من قيام البنك بحسم المبالغ المودعة من قبل برنامج حساب المواطن.

وقال المواطن: “ ما هي الإجراءات في حالة حسم البنك المبلغ المودع؟ وهل يحق له حسم المبلغ إذا كان حسابي بالسالب؟

ورد برنامج حساب المواطن قائلًا: “ أهلًا بك، لا يحق للبنك سحب المبالغ المستحقة من حساب المواطن، ويمكنك التوجه إلى البنك لتقديم الشكوى ”.

وأضاف : “ في حال عدم حل المشكلة خلال 72 ساعة بإمكانك تصعيد الشكوى لمؤسسة النقد من خلال الرقم 8001256666 .