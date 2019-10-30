نائب وزير التعليم يوضح حقيقة إلغاء مكافآت الطلاب الجامعيين (فيديو)
كشف الدتور حاتم المرزوقي، نائب وزير التعليم، حقيقة إلغاء مكافآت الطلاب الجامعيين في النظام الجديد.
وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية، أن النظام لم يتطرق لهذا الموضوع وبالتالي يبقى الحال على ما هو عليه.
نائب وزير التعليم لـ #العربية: #نظام_الجامعات_الجديد لن يمس المكافآت الجامعية pic.twitter.com/Jw9ZfdMu1P
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) October 30, 2019
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 85935 ] نشر منذ 1 ساعة
ممتاز ..
,, إذاً هي إشاعه ، لا اكثر ..