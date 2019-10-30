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نائب وزير التعليم يوضح حقيقة إلغاء مكافآت الطلاب الجامعيين (فيديو)

نائب وزير التعليم يوضح حقيقة إلغاء مكافآت الطلاب الجامعيين (فيديو)
علي القحطاني(صدى):

كشف الدتور حاتم المرزوقي، نائب وزير التعليم، حقيقة إلغاء مكافآت الطلاب الجامعيين في النظام الجديد.

وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية، أن النظام لم يتطرق لهذا الموضوع وبالتالي يبقى الحال على ما هو عليه.

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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 85935 ] نشر منذ 1 ساعة

ممتاز ..
,, إذاً هي إشاعه ، لا اكثر ..

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