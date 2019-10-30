لحظة خروج مئات السلاحف من البحر بعد شعورها بـ إعصار كيار (فيديو)

مسقط(صدى):

أظهر مقطع فيديو، لحظة خروج مئات السلاحف من البحر في سلطنة عُمان بعدما شعرت بقدوم إعصار كيار.

وكانت هيئة الأرصاد بعمان، قد أعلنت عن تراجع تصنيف الإعصار المداري من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية مع سرعة رياح حول المركز ما بين ( 85-95 ) عقدة، ويبعد مركز الإعصار عن رأس مدركة حوالي 520 كم، وتبعد أقرب كتلة سحب ماطرة حوالي 225 كم مع استمرار تحركة باتجاه الغرب.

ومن المتوقع، أن تبدأ تأثيرات الإعصار كيار غير المباشرة يومي السبت والأحد المقبلين، على أجزاء من سواحل المهرة وحضرموت في اليمن.