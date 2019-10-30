استبعاد أندريه كاريلو من معسكر منتخب بيرو

طلال الغامدي(صدى):

استبعد ريكاردو جاريكا المدير الفني لمنتخب بيرو، لاعب وسط الهلال أندريه كاريلو من معسكر المنتخب المقرر إقامته في الأيام القليلة القادمة، استعدادًا لتصفيات مونديال 2022.

وأبدى الكثير من جماهير الهلال سعادة كبيرة بأنباء استبعاد كاريلو من قائمة منتخب بلاده، وذلك حتى يحصل على أكبر قسط من الراحة قبل نهائي دوري أبطال أسيا المرتقب.

وكان اللاعب قد تم استبعاده من معسكر منتخب بلاده مطلع الشهر الحالي، وأكد مدرب المنتخب أنه غير مقتنع بالدوريات العربية وهذا سبب الاستبعاد المتكرر للاعب.