وزير الخزانة الأمريكية: نحتفظ بقائمة عقوبات ضد تركيا للضرورة

واشنطن(صدى):

كشف وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، اليوم الأربعاء، أن أمريكا تحتفظ بقائمة عقوبات خاصة بتركيا لاستخدامها في حالة الضرورة.

وأكد على أن إدراة أمريكا راضية حتى الآن عن وقف إطلاق النار في سوريا الذي ساهم في رفع عقوبات سابقة.

وقال منوتشين في مقابلة أجريت معه في السعودية: قائمة الأهداف الإضافية جرى تعديلها كي يحملها مايك بنس نائب الرئيس إلى أنقرة للتفاوض بشأن وقف إطلاق النار في تركيا .

وتابع منوتشين: ما زلنا نحتفظ بالقائمة.. ليس هناك ما يدعوني للاعتقاد بأننا سنحتاج إلى استخدامها.. أعتقد أننا راضون عن الطريقة التي تسير بها الأمور.