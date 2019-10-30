المملكة خالية من تشغيلة بودرة أطفال جونسون التي تحتوي «أسبيستوس»

عادل الحربي(صدى):

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، خلو المملكة من تشغيلة بودرة أطفال جونسون التي كشفت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية عن احتواءها على شوائب من مادة «أسبيستوس» المحظورة في صناعة منتجات التجميل.

وأوضحت الهيئة، أنها رصدت خبراً صدر من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية بخصوص سحب تشغيلة رقم 22318RB من منتج بودرة أطفال جونسون (Johnson’s baby powder) لاحتوائه على شوائب من مادة الأسبيستوس (Asbestos) المحظورة في صناعة منتجات التجميل.

وأضافت الهيئة أنها تأكدت بالتعاون مع الشركات المستوردة للمنتج من خلو الأسواق المحلية من تلك التشغيلة.

وأهابت بالمستهلكين بعدم استخدام تلك التشغيلة في حال حصلوا عليها من مصادر أخرى خارج السعودية.