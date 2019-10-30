حرائق كاليفورنيا تتفاقم.. والأرصاد تحذر من شدة الرياح

واشنطن(صدى):

تواصل القوات الأمريكية، محاولات إخماد الحرائق الهائلة التي اندلعت في ولاية كاليفورنيا، والتي حولت منطقة الغابات إلى كتلة عملاقة من النيران.

جاء ذلك بسبب شدة الرياح التي وصلت سرعتها إلى 100 كيلومتر في الساعة، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من امتداد الحريق لمناطق أخرى نتيجة تزايد سرعة الرياح.

وأغلقت المدارس والمؤسسات أبوابها حتى يوم الجمعة المقبل، وتم تخصيص أكثر من 4500 رجل إطفاء للسيطرة على الحرائق، خاصة بعد القضاء على 30 ألف هكتار من كروم العنب.

يذكر أن ولاية كاليفورنيا تتعرض لحرائق في هذا الوقت من كل عام بسبب شدة الرياح، مما أدى لنزوح أكثر من 10 آلاف شخص منها.