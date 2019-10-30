إيداع ملياري ريال معاشات ضمانية وبدل غلاء معيشة لمستفيدي الضمان الاجتماعي

علي القحطاني(صدى):

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يوم أمس (الثلاثاء) معاشات الضمان الاجتماعي والبرامج المساندة لهذا الشهر في حسابات مستفيدي الضمان الاجتماعي، والتي تشمل المعاشات الضمانية والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء، وتشمل كذلك بدل غلاء المعيشة المقر بموجب الأمر الملكي الكريم القاضي باستمرار صرف بدل غلاء معيشة للمعاش الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي الذين لا يصرف لهم بدل غلاء المعيشة مع المعاشات التقاعدية.

وقال وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي المهندس إبراهيم بن يوسف المبارك : إن إجمالي المبالغ المصروفة قد بلغت 2,044,484,656 ريالاً، تشمل المعاشات الضمانية للمستفيدين التي بلغت 1,405,247,291 ريالاً، فيما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 193,107,180 ريالا، بينما تم صرف 102,646,185 ريالاً لدعم جزء من فواتير الكهرباء، بالإضافة إلى 343,484,000 ريال بدل غلاء معيشة، وقد تم إيداع تلك المبالغ في حسابات المستفيدين البنكية بشكل مباشر.

وأوضح وكيل الوزارة أن جل ما يصرفه الضمان الاجتماعي هو من أموال الزكاة، وأشار إلى أن وكالة الوزارة للضمان الاجتماعي تقوم بشكل دوري ومستمر بمراجعة بيانات المستفيدات والمستفيدين من الضمان الاجتماعي وتحليلها بواسطة البحث الآلي والتعاملات الإلكترونية.