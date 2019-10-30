والد معاذ الكساسبة: مقتل البغدادي منفجرًا أشفى غليلي

عمّان(صدى):

وجه والد الطيار الأردني معاذ الكساسبة الذي أ‘دمه تنظيم داعش حرقًا في 2015، رسالة مؤثرة تعليقًا على مقتل أبو بكر البغدادي.

وقال صافي الكساسبة في تصريحات صحفية: تلقينا خبر مقتل البغدادي عن طريق وسائل الإعلام فشعرت بأخذ الثأر من قتلة ابني الراحل.

وأكد على أن مقتل البغدادي بتفجير نفسه أشفى شيئًا من غليله كونه قُتل بطريقة مشابهة لمقتل ابنه.

ولفت إلى أن الذين قتلوا ابنه كثر، والبغدادي لم يكن إلا من أعطى الأوامر فقط، حسبما ذكر.

ووجه الكساسبة رسالة إلى نجله الراحل قائلًا: أبشر يا معاذ، والله لن يذهب دمك هدرًا، ما دام فينا نفس، وسنلاحق كل من له يد بقتل معاذ، معاذ قتل مرفوع الرأس على الرغم من وجوده في غابة الدواعش، إذ خرج مكشوف الوجه وهم يغطون وجوههم.