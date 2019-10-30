أمريكا تفرض عقوبات على 25 بنكًا وشركة لتمويل الإرهاب

واشنطن(صدى):

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، عقوبات على 25 شركة وبنكًا، تأكد تورطهم في دعم ميليشيات حزب الله اللبنانية، ولهم علاقة بدعم إيران للإرهاب.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها، إن الشركات التي تم فرض عقوبات عليهم قدمت دعمًا ماليًا لقوات التعبئة العامة الإيرانية.

وأضاف البيان أن تلك الشركات اتخذت إجراءات خفية لإدارة مصالح بمليارات الدولارات لصالح إيران في العديد من المجالات مثل السيارات والتعدين.

وأشارت الوزارة إلى أنه تبين انتماء أصحاب تلك الشركات لـ ” حزب الله ” ، بالإضافة لمساعدة إيران في تنسيق عمليات الميليشيات في العراق.

وأكد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، أنهم يسعون لاستهداف مصادر تمويل الإرهاب في مختلف المؤسسات، وذلك تزامنًا مع جولته في الشرق الأوسط.