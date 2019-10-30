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بالصور.. الهلال ينهي تحضيراته للقاء «الفتح»

بالصور.. الهلال ينهي تحضيراته للقاء «الفتح»
نواف السالم(صدى):

أنهى فريق الهلال، تحضيراته الميدانية، استعدادًا لمواجهة مضيفه فريق ” الفتح ” مساء غدًا الخميس ضمن لقاءات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتركزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية وسط متابعة رئيس النادي ” فهد بن سعد بن نافل “.

وتخلل التدريب جمل فنية وتطبيقات تكتيكية، ومناورة على جزء من مساحة الملعب حيث شارك ” غوميز ” في التدريبات الجماعية بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي.

في حين أجرى اللاعب ”  محمد كنو ” مرانًا لياقيًا بالجري حول الملعب وأداء تدريبات منوعة باستخدام الكرة، حيث خضع اللاعب سالم الدوسري ” لجلس علاجية في عياد ” مستشفى المملكة” بمقر النادي نظير تعرضه لنزل معوية.


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