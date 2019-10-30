هيفاء وهبي تفاجأ جمهورها بلوك جديد

بيروت(صدى):

فاجأت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، جمهورها بلوك جديد ومميز، اعتمدت خلاله على تغيير لون شعرها وتسريحته المعتادة.

وظهرت هيفاء وهبي في أحدث صورها من كواليس تصوير فيلمها الجديد «أشباح أوروبا»، بالشعر الأشقر الطويل المنسدل على كتفيها.

ويواصل فريق عمل فيلم «أشباح أوروبا» بطواة هيفاء وهبي، التصوير فى الديكورات الخاصة بالعمل، ومن المقرر أن يسافر فريق العمل يوم 15 نوفمبر إلى دولة بلغاريا لاستكمال تصوير المشاهد الخارجية هناك.

ويشارك فى بطولة الفيلم كل من الفنانان أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والمغامرات وبعض المشاهد الرومانسية.