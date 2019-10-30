ارتقاب تأشيرة مشتركة بين المملكة والإمارات .. وهذه مميزاتها

عادل الحربي(صدى):

يترقب المواطنين والأشقاء الإماراتيين وزائري البلدين، إصدار تأشيرة مشتركة بين المملكة والإمارات؛ لتسهيل التنقل بين البلدين والاستفادة من مميزات كل منهما.

وأكد المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي، عن وجود تنسيق مرتقب بين كل من المملكة والإمارات؛ لإصدار تأشيرة مشتركة بين البلدين، تمكن أي زائر للإمارات من زيارة المملكة والعكس،.

ويهدف هذا التنسيق إلى الاستفادة من الإمكانات الهائلة والإجراءات الكبيرة التي اتخذتها المملكة في تسهيل دخول السياح إليها، متوقعًا أن يتم تطبيقها خلال عام 2020.

وأوضح «المنصوري» أن هذه المبادرة تعد ضمن المبادرات التي وضعت لتطويرها والموافقة عليها من الجهات المعنية، بينما تقام حاليًا جلسات مشتركة بين الطرفين بخصوص هذا الأمر، إذ ستسهم هذه المبادرة في زيادة حجم الرحلات وعددها بين الدولتين.

كما أشار إلى أنه بتطبيق المبادرة ستستفيد الشركات الوطنية في الإمارات والمملكة، وستعطي دفعة أقوى للتعاون والتنسيق فيما بينهما، كما ستعمل على إنعاش قطاع السياحة والمطارات والفنادق.