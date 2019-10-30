بالفيديو.. سيدة تٌبكي بلقيس بعد سؤال عن طفلها

أميرة خالد(صدى):

انتشر فيديو يرصد الفنان بلقيس وهي تشارك في مؤتمر القوة الشرائية في البحرين، وكانت تتحت مع الحضور حول تحديات تواجه المرأة ف سوق العمل.

ووثق مقطع الفيديو بلقيس وهي تجيب عن سؤال حول دورها تجاه طفلها تركي قائلة بأنها تشعر بالذنب تجاهه بسبب ترك نجلها لظروف العمل، وظهرت وهي تحبس دموعها.

وقالت بلقيس فتحي:كنت أعتقد أن والدتي تبالغ عندما تقول إنها تدعي لي ولأخوتي مع كل خفقة قلب، لكن أدركت هذا بعدما أصبحت أمًا”، ووجهت بلقيس حديثها لصاحبة السؤال وقالت لها:”مسكتيني من المكان اللي يوجعني”.

وأوضحت بأن لديها خيارين لتفاضل بينهما تجاه أمر ابنها، الأول أن تترك تركي مع أهل زوجها عند سفرها من أجل العمل، أو أن تبقى في المنزل وتترك العمل وتتخلى عن كامل طموحاتها، حتى تتفرغ في رعاية طفلها.