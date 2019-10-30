جوميز يطمئن جماهير الهلال: الأسد لا يموت

ماجد محمد(صدى):

أعرب الفرنسي بافيتيمبي جوميز، مهاجم فريق الهلال عن سعادته بحرص جماهير فريقه على الاطئمنان على صحته بعد الإصابة التي تعرض لها خلال خسارة فريقه أمام النصر 0-2 الأحد الماضي،

وقال جوميز، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» : «شكرا على كل رسائلكم، وعلى الدعم بعد ما حدث»، وتابع: «لكن تذكروا جيدا، الأسد لا يموت، ويعود أكثر قوة.. أحبكم “.

وتبين من الفحوصات الطبية التي أجراها المهاجم الفرنسي بعد ديربي العاصمة، حاجته للراحة لمدة لاتقل عن ثلاثة أيام قبل الدخول في التدريبات الجماعية مجدداً.