أرامكو تصفع آبل وتتصدر قائمة أكثر الشركات تحقيقًا للأرباح في الثانية الواحدة

علي القحطاني(صدى):

كشفت وكالة سبوتنيك الروسية، اليوم الأربعاء، عن قائمة أكثر الشركات العالمية تحقيقًا للأرباح في الثانية الواحدة.

واحتلت شركة أرامكو السعودية للنفط قائمة أكثر الشركات العالمية تحقيقًا لأرباح خيالية في الثانية الواحدة؛ حيث تصدرت بأرباح في اليوم تقدر بـ304.4 مليون دولار أمريكي، وبحوالي 3.519 دولار في الثانية، وجاءت باقي الشركات بهذا الترتيب:

– أمريكا ( شركة آبل ).. الأرباح باليوم 164 مليون دولار أمريكي، 1.888 دولار في الثانية.

– الصين ( البنك الصيني للاستثمارات والصناعة ).. الأرباح باليوم 123.3 مليون دولار أمريكي، 1.427 دولار في الثانية.

– كوريا الجنوبية ( سامسونج ).. الأرباح باليوم 109.3 مليون دولار أمريكي، 1.265 دولار في الثانية.

– الصين ( البنك الصيني للإنشاءات ).. الأرباح باليوم 105.4 مليون دولار أمريكي، 1221 دولار في الثانية.

– أمريكا ( بنك جي بي مورجان ).. الأرباح باليوم 89 مليون دولار أمريكي، 1030 دولار في الثانية.

– أمريكا ( جوجل ).. الأرباح باليوم 84.2 مليون دولار أمريكي، 975 دولار في الثانية.

– الصين ( البنك الصيني الزراعي ).. الأرباح باليوم 83.9 مليون دولار أمريكي، 972 دولار في الثانية.

– أمريكا ( بنك أوف أمريكا ).. الأرباح باليوم 77.1 مليون دولار أمريكي، 893 دولار في الثانية.

– الصين ( بنك الصين ).. الأرباح باليوم 74.5 مليون دولار أمريكي، 863 دولار في الثانية.

– بريطانيا وهولندا ( شركة شل ).. الأرباح باليوم 64 مليون دولار أمريكي، 740 دولار في الثانية.

– روسيا ( غاز بروم ).. الأرباح باليوم 63.5 مليون دولار أمريكي، 736 دولار في الثانية.

– أمريكا ( ويلز فارغو ).. الأرباح باليوم 61.3 مليون دولار أمريكي، 710 دولار في الثانية.

– أمريكا ( فيسبوك ).. الأرباح باليوم 60.5 مليون دولار أمريكي، 701 دولار في الثانية.

– أمريكا ( إنتل ).. الأرباح باليوم 57.6 مليون دولار أمريكي، 668 دولار في الثانية.