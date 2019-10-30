أسباب تشنجات الحيض وعسر الطمث

أميرة خالد(صدى):

يتسبب الحيض في آلام وتشنجات يصعب احتمالها لدى الكثير من الفتيات، إذ تتسبب في ألم شديد أسفل البطن، ويعود ذلك إلى العديد من الأسباب.

وتشعر البعض السيدات والفتيات بألم أقل بينما يشعرن البعض الآخر بألم أكثر ، وعادة ما يقل الألم والنزيف مع التقدم في العمر أو بعد الولادة، فيما يزداد خلال فترة المراهقة.

وتبدأ الآلام قبل فترة الحيض بعدة أيام وتستمر لمدة 12 إلى 72 ساعة، وفي بعض الأحيان الخاصة بـ«عسر الحيض» يستمر لفترة أطول وقد يكون مصحوبًا بالغثيان والإسهال والتعب.

ويعود «عسر الطمث» كل شهر إلى العديد من الأسباب، منها تمزق بطانة الرحم الداخلية عندما لا يتم تخصيب البويضة؛ مما يؤدي إلى الحيض، إذ يتحكم هرمون يسمى «البروستاجلاندين» في تقلص واسترخاء الرحم أثناء الحيض وعندما يرتفع الهرمون في الجسم بسبب العدوى أو بعض الأمراض الكامنة في الجهاز التناسلي للمرأة، تحدث تشنجات مؤلمة تؤدي إلى عسر الطمث.

كما يوجد عدة حالات تسبب عسر الطمث، وهي «الإصابة بالأورام الليفية الرحمية، أو التهاب الحوض وهو التهاب بكتيري يسببه الرحم والمبيض وعنق الرحم وقناة فالوب»، ويمكن تشخيصه من خلال الموجات فوق الصوتية، أو الرنين المغناطيسي.