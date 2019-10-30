الحصيني يتوقع انخفاض درجات الحرارة نهاية الأسبوع

الرياض(صدى):

كشف خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، عن توقعاته لطقس نهاية الأسبوع من الخميس وحتى السبت.

وقال عبر ” تويتر ” : طقس أجازة نهاية الأسبوع من الخميس 1441/3/3هـ الى السبت1441/3/5هـ: متوقع أنخفاض طفيف -بإذن الله- في الحرارة من ” 3 ” الى” 5 ” درجات مئوية على معظم المناطق متوقع أعتدال الأجواء نهاراً ولطيف ليلاً يميل للبرودة آخر الليل وارتفاع نسبة الرطوبة على شمال ووسط وشرق السعودية ” .

وتابع :وأحتاطوا ” الأماكن المفتوحة ” في البر والأستراحات من منتصف الليل أجواء تميل للبرودة ملابس شتويةخفيفة على الرياض والقصيم ونجران و الشمالية تبوك والجوف وحائل والمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية شتوي متوسط، باقي المناطق ربيعي ” من منتصف الليل ” تحتاجون ظل عن الشمس

وعن الأمطار قال : لأمطار هناك فرصة أمطار – ان شاء الله – على أجزاء من مرتفعات مكة والباحة وعسير والشمالية قد تمتد الى الصمان ،الرياح متوقع الجمعة رياح متوسطة على المدينة، والسبت على الوسطى لكن لا تمنع من الكشتة والسفر ، أهل الرحلات ارشح لكم المثلث رفحاء الحفر الزبيرة.