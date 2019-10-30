علي القحطاني(صدى):

أعلنت وزارة التعليم، اليوم الأربعاء، عن إقامة صلاة الاستسقاء في المدارس والجامعات غدًا تنفيذًا لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله.

وقالت الوزارة : تأسيًا بسنة النبي الكريم، وإنفاذًا لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، بإقامة صلاة الاستسقاء في جميع مناطق المملكة يوم غدٍ الخميس ٣ من شهر ربيع الأول ١٤٤١هـ؛ فقد أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ توجيهاته بإقامة صلاة الاستسقاء غدًا الخميس في جميع المدارس والجامعات.

ويذكر أن الادارة العامة للمساجد والدعوة والإرشاد بجدة، اعتمدت (156) مسجدا لإقامة صلاة الاستسقاء غدًا الخميس بمختلف أجزاء المحافظة.