ورش العمل التدريبية والتأهيلية في المؤتمر الدولي الأول بجامعة حفر الباطن متاحة للجميع

سعيد العجل(صدى):

أعلنت جامعة حفر الباطن عن الورش التدريبية والتأهيلية التي ستقام في المؤتمر الدولي الأول لعلم النفس الرياضي التطبيقي المقرر له في الفترة 16 – 17 / 3 /1441هـ، 13- 14 / نوفمبر 2019 م، حيث ستكون الورشة التدريبية الأولى بعنوان التقييم الذهني العصبي للارتجاجات المرتبطة بالرياضة،

وسيكون المتحدث فيها د. سعيد بن سعد الزهراني استشاري علم النفس العيادي العصبي، و أ.مبارك بن عامر الظفيري إخصائي علم النفس نائب رئيس نادي الباطن، أما الورشة الثانية فهي بعنوان : معايير جودة واعتماد برامج علم النفس الرياضي من منظور بعض هيئات الاعتماد الدولي، ويتحدث فيها ا.د. فيصل الملا الأستاذ بكلية العلوم الصحية والرياضية بجامعة البحرين.

رئيس هيئة ضمان الجودة والاعتماد بالمجلس الدولي ICHPER.SD وستكون الورشة الثالثة بعنوان: دور مشرفي ومعلمي التربية البدنية في تعزيز الاتجاهات الإيجابية نحو الألعاب الرياضية المختلفة من المنظور النفسي، ويتحدث فيها د. توفيق إدريس البكري أستاذ علم النفس الرياضي المساعد في جامعة أم القرى،

و أ.محمد حسن الشهري رئيس قسم التربية البدنية والنشاط الرياضي بتعليم النماص، أما الورشة التدريبية الرابعة والخامسة فهي بمشاركة نسائية حيث ستتحدث في الورشة الرابعة د.ولاء صالح اللهيبي الحربي المتخصصة بالتوجيه والإرشاد النفسي ومعلمة التوحد والاضطرابات السلوكية في إدارة التربية بمكة المكرمة.

تحت عنوان: دور الألعاب الحركية في تحسين الإدراك الحركي والبصري للأطفال من 6 إلى 12 سنة، أما الورشة التدريبية الخامسة فستتحدث فيها د.وفاء عمر جان “دكتوراه الفلسفة في علم النفس من جامعة فيكتوريا بأستراليا” وعنوانها: التمارين الرياضية وعلاج الاكتئاب، أما الورشة التدريبية السادسة فستكون بعنوان علم النفس الإكلينيكي وعلاج صعوبات الأداء للرياضيين في كرة القدم ويتحدث فيها د. علي بن يوسف الغريب أخصائي نفسي ممارس وعضو مجلس إدارة المجموعة السعودية لعلم النفس الرياضي التطبيقي والأخصائي النفسي الرياضي بنادي الاتفاق سابقاً.

هذا وقد أكد مدير المؤتمر استاذ علم النفس الرياضي المشارك في جامعة حفر الباطن الدكتور أحمد بن عبدالرحمن الحراملة ان هذه الورش التدريبية والتأهيلية تعد فرصة علمية نوعية لكافة فئات المجتمع ولقطاعات التعليم والصحة والرياضة والمهتمين بالنشاط البدني حيث تهدف الى بناء مجتمع صحي يواجه كافة الامراض البدنية والنفسية والمساعدة على نشر ثقافة النشاط البدني في المجتمع الذي جعلت جامعة حفر الباطن الاهتمام به والسعي فيما يرقى به على رأس أولوياتها تحقيقاً لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 وانسجاماً مع حرص القيادة الرشيدة على كل ما يرقى بالجانب الرياضي والصحي وكافة الجوانب لدى كافة فئات المجتمع.