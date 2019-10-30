مستشفى الملك سلمان بالرياض يطلق اوسع حملة توعوية عن مرض السمنة

سعيد العجل(صدى):

تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة السمنة، أطلق مستشفى الملك سلمان بالرياض حملة توعوية لمكافحة السمنة ، وتعتبر الحملة الأوسع من نوعها التي تتعلق بهذا المرض بالمملكة، حيث شهدت حضوراً واسعاً من الأطباء المختصين، والطاقم الإداري لمستشفى الملك سلمان، ومختصي التغذية والحمية، إلى جانب مرضى السمنة الذين شكلوا جزءاً هاماً من برنامج الحملة.

واشتملت الحملة على خمس محطات تضمنت مجموعة من برامج التوعية بمرض السمنة، وتمثلت المحطة الأولى في برنامج “المثقف الصحي” والذي تم من خلاله التعريف بالسمنة من حيث مسبباتها وطرق علاجها ومكافحتها. وتم تخصيص المحطة الثانية لإجراء فحوصات طبية للمرضى لمعرفة مستويات الماء والدهون بأجسامهم،

إلى جانب برنامج “تعديل السلوك” الذي قُدّم في المحطة الثالثة ودار حول كيفية تغيير نمط الحياة والتعايش مع السمنة ومحاربتها مما يشكل حافزاً لمرضى السمنة للتغلب على المرض. ومُنحت الفرصة من خلال المحطة الرابعة للمرضى للتحدث عن تجاربهم مع المرض، بينما تخللت المحطة الخامسة أنشطة رياضية بوصفها ممارسات هامة تساعد في محاربة السمنة وتقليل وزن الجسم. وتم توزيع عدة مواد توعية على المرضى عبارة عن إرشادات ونصائح للتخلص من السمنة وتجنب ما قد يؤدي إلى تفاقم معدلاتها وزيادة مخاطرها.