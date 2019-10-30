  • الأربعاء 30

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. الصحة المدرسية توضح أسباب قرار منع الفول السوداني في المدارس

بالفيديو.. الصحة المدرسية توضح أسباب قرار منع الفول السوداني في المدارس

بالفيديو.. الصحة المدرسية توضح أسباب قرار منع الفول السوداني في المدارس
عادل الحربي(صدى):

أوضح الدكتور محمود نحاس المدير العام للإدارة العامة للصحة المدرسية بوزارة الصحة ، في مكالمة هاتفية لبرنامج “سيدتي” أسباب قرار منع الفول السوداني في المدارس الابتدائية .

وقال دكتور محمود ، تم تشكيل لجنة لمتابعة ما يتم تقديمه للطلاب من أغذية بالمقاصف ، دورها إصدار الدليل الموحد للإشراف على مقاصف المدارس ، وفيما يتعلق بقرار منع الفول السوداني في مقاصف المدارس الابتدائية ، أن اللجنة اكتشفت وجود مادة في اللائحة السعودية الخليجية المتضمنة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها ، خاصة بمنع الأغذية المسببة للحساسية .

وتابع ، وكون حساسية الفول السوداني مشهورة ومعروفه ، وممكن أن تسبب اختناق شديد صعب التعامل معه داخل المدرسة وعدم قدرة الكوادر التعليمية التعامل معه ، من هنا جاء قرار منع الفول السوداني ، لأنه واحد من المصادر الغذائية الجيدة والمنتشرة بين الأطفال ، وحساسيته غير مقتصره على التناول فقط يمكن أن تكون باللمس ، لهذا وجب منعه حيث أن أطفال المدارس الابتدائية صغار السن ويجب علينا حمايتهم .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *