بالفيديو.. الصحة المدرسية توضح أسباب قرار منع الفول السوداني في المدارس

عادل الحربي(صدى):

أوضح الدكتور محمود نحاس المدير العام للإدارة العامة للصحة المدرسية بوزارة الصحة ، في مكالمة هاتفية لبرنامج “سيدتي” أسباب قرار منع الفول السوداني في المدارس الابتدائية .

وقال دكتور محمود ، تم تشكيل لجنة لمتابعة ما يتم تقديمه للطلاب من أغذية بالمقاصف ، دورها إصدار الدليل الموحد للإشراف على مقاصف المدارس ، وفيما يتعلق بقرار منع الفول السوداني في مقاصف المدارس الابتدائية ، أن اللجنة اكتشفت وجود مادة في اللائحة السعودية الخليجية المتضمنة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها ، خاصة بمنع الأغذية المسببة للحساسية .

وتابع ، وكون حساسية الفول السوداني مشهورة ومعروفه ، وممكن أن تسبب اختناق شديد صعب التعامل معه داخل المدرسة وعدم قدرة الكوادر التعليمية التعامل معه ، من هنا جاء قرار منع الفول السوداني ، لأنه واحد من المصادر الغذائية الجيدة والمنتشرة بين الأطفال ، وحساسيته غير مقتصره على التناول فقط يمكن أن تكون باللمس ، لهذا وجب منعه حيث أن أطفال المدارس الابتدائية صغار السن ويجب علينا حمايتهم .