علاج الإسهال وحب الشباب.. أبرز فوائد أوراق الجوافة

أميرة خالد(صدى):

فوائد أوراق الجوافة متعددة وكثيرة، فهي من الفواكه التي تحتوي على العديد من العناصر والقيم الغذائية المفدية لصحة الجسم، والتي تحميه من العديد من الأمراض.

ويعتاد البعض على تناول منقوع أوراق الجوافة بعد غليها، إذ تتمثل أبرز فوائدها في «علاج الإسهال»، لذا يُنصح بتناول مشروب ورق الجوافة على معدة فارغة في حالة الإصابة بالإسهال؛ لقدرته على مقاومة البكتيريا العنقودية المسببة لذلك المرض.

كما أن أوراق الجوافة «مفيدة لمرضى السكري»؛ لاحتوائها على مركبات تمنع إنزيمات الجسم من تحويل الكربوهيدرات إلى جلوكوز، ما يقلل من فرص حدوث اضطراب بمستويات السكر بالدم، بالإضافة إلى «فقدان الوزن»، إذ تساعد على منع الكربوهيدرات المعقدة من التحول إلى سكريات.

وتقي أوراق الجوافة من الإصابة بمرض السرطان؛ لاحتوائها على كميات كبيرة من اللايكوبين، وهو من مضادات الأكسدة التي تكافح الشوارد الحرة بالجسم، كما أنه «طارد للبلغم» لذا يُنصح بتناول مشروب ورق الجوافة في حالة الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا؛ لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين C ومعدن الحديد.

كما يمتاز ورق الجوافة بقدرته على «علاج حب الشباب»؛ لاحتوائه على فيتامين C، لذا يمكن استخدامها في أغراض تجميلية، كالتخلص من آثار حب الشباب عن طريق طحنها ووضعها على مواضع الحبوب، فضلًا عن قدرته على «علاج تورم اللثة» وقرح الفم؛ لاحتوائه على خصائص مضادة للجراثيم، لذا يُنصح بطحنه وخلطه بالماء ووضع المعجون على مكان الإصابة.

ويمكنك تحضير مشروب أوراق الجوافة، من خلال وضع كمية منها في كوب من الماء المغلي وتركه لبضع دقائق، ثم يُصفى الكوب من هذه الأوراق، ويُصبح المشروب جاهزًا لتناوله بعد الوجبات لغرض التخسيس أو علاج الإسهال والسعال.

أما عن تحضير معجون ورق الجوافة، اطحني ورق الجوافة واضيفي القليل من الماء إليه، ثم قومي بالتقليب حتى يصبح القوام كريمي، وبذلك يصبح المعجون جاهزًا لاستخدامه في علاج تورم اللثة وحب الشباب.