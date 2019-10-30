أمير الحدود الشمالية يشهد توقيع عدد من مذكرات التفاهم

سلطان الهوير (صدى):

شهد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، توقيع مذكرة تفاهم بين أمانة منطقة الحدود الشمالية ومثَّلها أمين المنطقة المهندس شمام الشمري , وبنك التنمية الاجتماعية ومثلّها يوسف العنزي.

وتضمنت بنود مذكرة التفاهم تطوير الشراكة من خلال تفعيل الاختصاصات والمسؤوليات والأهداف المشتركة, بما يضمن لها الاستدامة والشمولية والتميز النوعي, والتعاون المشترك في نشر ثقافة العمل الحر والإدارة المالية والادخار ، والعمل على تطوير الحلول المشتركة في نطاق عمل البنك المشتمل على أنشطة الإقراض الاجتماعي والبرامج الادخارية وإقراض المشاريع وتنمية الجهات الداعمة لأغراض تفعيل الدور الاجتماعي والاقتصادي.

كما شهد سمو أمير منطقة الحدود الشمالية توقيع مذكرة تفاهم بين أمانة منطقة الحدود الشمالية مثَّلها أمين المنطقة، والمديرية العامة للشؤون الصحية ومثلّها عبدالله العازمي.

وتستهدف بنود مذكرة التفاهم رفع مستوى جودة الخدمات و تعزيز إسهام القطاع الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي والمجتمعي في التنمية, وتمكين الجمعيات الرسمية والمدنية من تقديم خدمات تعاونية وفقا للاحتياجات الفعلية للمواطنين بجوده وكفاءه عالية تتكامل مع الخدمات المقدمة من كلا الطرفين بما يحقق التكامل وخدمة المواطن والمجتمع.

وأكد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أهمية هذه الاتفاقيات في دعم برامج التنمية الاجتماعية في المنطقة وتعزيز مجال المبادرات الاجتماعية وتنمية القطاعات غير الربحية المعنية بتمكين المواطنين والمواطنات، عبر تعزيز الشراكات بين القطاعات الحكومية للتكامل في التصدي للقضايا والمشاكل الاجتماعية في بعديها التنموي والعلاجي.

‏‎ودعا سمو أمير منطقة الحدود الشمالية إلى الالتزام بمبادئ ومفاهيم رؤية 2030, التي تستهدف صناعة وتمكين رأس المال البشري المؤهل والواعي القادر على المحافظة إمكانات البلاد واستثمارها وتنميتها في ظل الدعم السخي الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لجميع المناطق والقطاعات.