المنتخب الوطني لرفع الأثقال يصل المملكة

نواف السالم(صدى):

وصلت بعثة المنتخب الوطني لرفع الأثقال إلى الدمام بعد فراغها من المشاركة في بطولة آسيا للناشئين والشباب لرفع الأثقال.

وجاء ذلك بعد أن اختتمت منافساتها بالعاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ والتأهيلية لأولمبياد طوكيو 2020، بعد اعتماد احتساب نقاطها في التأهل الفردي للرباعين المشاركين في هاتين البطولتين.

وكان في استقبال البعثة عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لرفع الأثقال جاسم آل وحيد التي ضمت الرباعان علي العثمان المتوج بذهبيتي الخطف والمجموع وفضية النتر بمنافسات وزن 89 كجم ببطولة آسيا للشباب تحت 17 سنة، و زميله نواف المزيدي المتوج ببرونزية النتر بمنافسات وزن 67 كجم ببطولة آسيا للناشئين تحت 20 سنة، وتحت قيادة فنية من المدير الفني للأخضر الدكتور خالد قرني ومدير المنتخبات أحمد عسيري.