«قوة رائعة»..مميزات لينكولن أفياتور 2020

واشنطن(صدى):

توفر سيارة لينكولن أفياتور الجديدة لعام 2020 حدوداً جديدة للأداء الفخم وقوة وقدرة رائعة بالإضافة إلى التصميم الأنيق ووسائل التكنولوجيا الحديثة.

وتعتبر أفياتور هي أول سيارة رياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم من ثلاثة صفوف تطلقها لتوسع محفظتها التي ستشهد أيضاً إطلاق “ Corsair ” الجديدة كلياً في خريف عام 2019.

وتحتوي على محرك القياسي سعة 3.0 ليتر مزدوج الشاحن التوربيني الذي يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي جديد “ SelectShift ” بعشر سرعات، مع مجموعة ناقل الحركة الهجينة من “ Grand Touring “؟

ويذكر أنها المرة الأولى التي تجمع فيها لينكولن بين الشاحن التوربيني والتقنية الهجينة المتطورة التي تعمل بالكهرباء لتقديم أداء سلس وقوة مذهلة تصل إلى 400 حصان.