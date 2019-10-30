الحريري يضع شرطا لعودته رئيسا للحكومة الجديدة

بيروت(صدى):

كشف مسئول بارز استعداد سعد الحريري رئيس الوزارء اللبناني المستقيل ، لتولي رئاسة الوزراء في حكومة لبنانية جديدة، بشرط أن تضم وزراء “ تكنوقراط ” قادرين على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بسرعة لتجنب انهيار اقتصادي.

وقال المسئول البارز إن “ الحكومة الجديدة يجب أن تكون خالية من مجموعة من الساسة البارزين الذين شملتهم الحكومة المستقيلة ”.

ويذكر أن الحريري قدم استقالته، أمس الثلاثاء، بعد احتجاجات حاشدة استمرت نحو أسبوعين ضد النخبة السياسية في لبنان التي يتهمها المتظاهرون بالفساد.