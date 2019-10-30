نبراس التميز واستدامة بتعليم منطقة الحدود الشمالية

رافع فريح(صدى):

نظم مركز التميز بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية ورشة عمل بعنوان (التميز نبراس واستدامة )لفئة العمل التطوعي المتميز من تقديم المدربات :عيدة سلامة ومنوة الهدمول في مركز التدريب التربوي .

وتناولت الورشة بداية على التحفيز للمشاركة من خلال طرح محاور منها التميز في سطور وإضاءات في رحلة التميز وعلى آلية المشاركة وتفسير للمجالات واستعراض كيفية توثيق الشواهد وأهمية المهام والخطط للعمل التطوعي المتميز .

وتعتبر هذه الورشة الأولى للتعريف بجائزة العمل التطوعي تتبعها ورش عمل للمتقدمات وان جائزة التميز للتعليم في جميع المجالات تسهم في تحقيق تطلعات وطموحات التعليم استناداً لرؤية المملكة ٢٠٣٠ .