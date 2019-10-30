هنادي الكندري: « ما سويت عمليات شديت حاجبي فقط »

خالد الظفيري(صدى):

أعربت الفنانة الكويتية هنادي الكندري عن غضبها من هجوم الجمهور عليها ، وانتشار الأنباء حول أ، وجهها أصبح منتفخ وأنها أجرت عمليات تجميل.

وردت ” الكندري ” على المنتقدين لها عبر فيديو قائلة :هذا الفيديو أهداه حق الحسابات اللي منزلة عني الإشاعة اللي منتشرة.. أنا ما فيني إلا العافية.. وجهي ما هو مزرق ولا متفوخ ولا مسوية عملية.. انا كل اللي سويته طقيت ابرة خفيفة هنيه علشان أشد حاجبي.. لا أكثر ولا أقل.

وتابعت : ما فيني إلا العافية.. يعني أنا ربي خلقني حلوة شفيكم.. إذا اهتميت زيادة وإذا صرت أحلى زيادة.. إيش حاركم؟.