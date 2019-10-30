قرقاش يعلّق على اتهامات وزير خارجية تركيا : «ندير علاقتنا مع أنقرة بحكمة»

أبو ظبي(صدى):

علّق وزير الدولة للشؤون الخارجية، بدولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، على تصريحات وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو مع قناة ” الجزيرة “ القطرية.

ويذكر أن أوغلو زعم في تصريحات لقناة ” الجزيرة “ أن ” الإمارات حاولت أن تأتي بالقيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان، بدلًا من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس “.

وقال قرقاش : ” قرأت مقتطفات مقابلة مولود تشاووش أوغلو وزير خارجية تركيا مع أحد برامج قناة الجزيرة القطرية.. ومما قرأت تزداد قناعتي أننا ندير علاقتنا مع أنقرة بحكمة وكياسة أفضل مما تدير تركيا علاقتها مع العالم العربي “.

في حين قال السياسي الفلسطيني محمد دحلان إنّ ” الحملات التي تحاول النيل مني بين الحين والآخر تزيدني إصرارًا على كل مواقفي الوطنية والقومية، وحين تأتي المذمة من نظام مثل نظام أردوغان الدموي الاستبدادي فتلك شهادة أعتز بها أمام شعبي الفلسطيني وأمام أمتي العربية “.