وفاة أكبر إمرأة في العالم عن عمر 123 عاما

موسكو(صدى):

توفيت السيدة ” تانليليا بيمسبييفا ” ” أكبر سيدة في العالم، 123 عامًا، حيث وُلدت قبل شهرين من تتويج آخر أباطرة روسيا، نيكولاس الثاني ” ، من سكان استراخان، بهدوء أثناء نومها، ودفنت في مقابر العائلة، وجاءت القرية بأكملها لرؤيتها تغادر في رحلتها الأخيرة.

وقالت وسائل الإعلام المحلية الروسية ، إن “تانليليا” وُلدت عام 1896، ما يجعلها أكبر معمرة على الكوكب، وشهدت الثورة الروسية، وانهيار الاتحاد السوفيتي، ورأت راسبوتين، وطغيان ستالين ، ورغم ذلك فإن سر عمرها المديد، هو التفاؤل والعمل الجاد وشرب الكفير (الحليب المتخمر)، الذي يرجع أصله إلى الرعاة في منطقة القوقاز، على حد قولها.

ويقول السكان المحليون، إنها لم تذهب إلى طبيب إلا بعد أن تجاوز عمرها 100 عام، أما عائلتها فقالت إنها كانت نشيطة للغاية، وتعيش بنمط حياة صحي، ولم تدخن، ولم تأكل سوى الأطعمة الطبيعية.

وشهدت السيدة “تانليليا”، حكم نيكولاس الثاني، كيرينسكي، لينين، ستالين، خروتشوف، بريجنيف، أندروبوف، تشيرنكو، غورباتشوف، يلتسين، بوتين، وميدفيديف، وبوتين مرة أخرى، ولديها 3 أبناء، أحدهم تجاوز السبعين، و10 أحفاد أنجبوا 25 ابنًا، وحفيدان لهؤلاء الأبناء.