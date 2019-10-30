بالصورة.. ريكي مارتن وزوجه يوسف يستقبلان طفلهما الرابع

واشنطن(صدى):

في واقعة ليست غريبة عليهما، استقبل المغني العالمي من أصول بورتوريكية ريكي مارتن، وزوجه الرسام السوري جوان يوسف، طفلهما الرابع عن طريق أم بديلة.

وأعلن ريكي مارتن صاحب الـ47 عامًا وجوان يوسف صاحب الـ35 عامًا، استقبال طفلهما الرابع أمس الثلاثاء.

ونشر «مارتن» صورة الطفل الرضيع عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، معلقًا «ابننا رين مارتن يوسف قد وُلد».

وظهر الثنائي في الصورة وهما يحملان الطفل الرضيع، إذ أعلن ريكي مارتن قبل شهرين فقط أنه وشريكه يتوقعان الإنجاب، وذلك خلال حفل توزيع جوائز National Visibility Award في أغسطس الماضي.

وتزوج ريكي مارتن من شريكه السّوري السويدي جوان يوسف في شهر يناير الماضي، ولدى «مارتن» التوأم ماتيو وفالنتينو اللذان استقبلهما عام 2008 عن طريق أمّ بديلة أيضًا.