النيابة العامة تعلن عن 414 وظيفة إدارية شاغرة للخريجين

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت النيابة العامة، باب التقديم إلى عدة وظائف مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام «الإدارية»، للخريجين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة.

وأوضحت النيابة العامة أن الوظائف المشمولة تبلغ 414 وظيفة شاغرة، لافتة إلى أن التقديم متاح من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية www.mcs.gov.sa، ويبدأ الساعة التاسعة صباحًا يوم الأحد الموافق 06/03/1441هـ، وينتهي الساعة 11 مساءً يوم السبت الموافق 12/03/1441هـ.

وأشارت إلى أن آلية التقديم تتمثل في الدخول على نظام التوظيف جدارة والتأكد من صحة البيانات، وفي حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الخدمة المدنية، وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية، مع العلم سيتم استبعاد أي طلب غير مطابق في حال الترشيح.

وأَضاف أن الخطوة التالية هي «تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب»، ويتم الاختيار من بين الوظائف المعلنة ومن ثم حفظ الطلب، أما عن «الفئات المستهدفة بالإعلان والشروط والضوابط العامة» فتتمثل في التالي:

أولًا الفئات المستهدفة «خريجي الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف، خريجي درجة البكالوريوس حسب ماتضمنة دليل تصنيف الوظائف، خريجي الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية حسب ماتضمنه دليل تصنيف الوظائف، خريجي درجة الماجستير حسب ماتضمنة دليل تصنيف الوظائف، والوظائف المعلن عنها للمراتب «السادسة، السابعة، الثامنه» تتطلب اختبار القدرة المعرفية الخاص بالخدمة المدنية.

ولفتت النيابة العامة إلى أن الأولوية في الترشيح للتخصصات غير تربوية ومن ثم للتربوية، ويشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة، مؤكدة أن جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطًا.

كما ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، او عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح، وسيكون الترشيح النهائي بعد الانتهاء من مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية.