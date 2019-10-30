بالفيديو.. تعمد ميسي وسواريز عدم التمرير لغريزمان

ماجد محمد(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لإحدى الكرات التي استحوذ عليها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، خلال مواجهة بلد الوليد، مساء الثلاثاء، في الليغا، ما أدى لاستياء جمهور ”البلوغرانا“ .

وأظهرالفيديو وجود ميسي داخل منطقة جزاء بلد الوليد مراوغًا عدة مدافعين ويقف على يساره النجم الفرنسي أنطوان غريزمان، الذي كان في موقع متميز وجاهزًا لتسجيل الهدف السادس، ولكن ميسي فضل التصويب على المرمى باحثًا عن ”الهاتريك“، ولكن الكرة مرت بجوار القائم.

وكان غريزمان دخل في الشوط الثاني من المباراة التي فاز بها برشلونة على ضيفه بلد الوليد 5-1 في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني .

وكشفت عدد من القنوات الرياضية عن ردة فعل غاضبة من النجم الفرنسي بعد تجاهل لويس سواريز له ، مٌشيره إلى أن لاعب الفريق الكتالوني، لم يُحيي جماهير الفريق وكان أول من غادر أرضية الملعب.