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بالصور.. العثور على 4 شبان فُقدوا منذ أربعة أيام بالجوف

بالصور.. العثور على 4 شبان فُقدوا منذ أربعة أيام بالجوف
نايف السالم(صدى):

تمكن فريق نخبة الشمال لإنقاذ التائهين من العثور على 4 شبان كانوا مفقودين منذ 4 أيام على بعد 140 كلم جنوب مركز عذفاء بالجوف.

وجاء ذلك بعد استكمال رصد المعلومات عن المفقودين حيث انطلقت فرقة مكونة من 21 عضواً، وتمكنت من العثور عليهم مساء أمس وهم بصحة جيدة.

واتضح أن سبب غياب الشبان أن إحدى سيارتيهما علقت بالرمال فيما تعطلت الأخرى، حيث جرى إصلاح المركبة المتعطلة واستخراج المركبة الأخرى.

 


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 85902 ] نشر منذ 40 دقيقة

الحمد لله على السلامه ,,

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